David Almeida fiscaliza obras de UBSs e reforça compromisso com saúde

Na manhã desta quinta-feira, 24/7, o prefeito David Almeida, iniciou a agenda de trabalho com uma série de visitas técnicas às obras em andamento em duas importantes Unidades Básicas de Saúde (UBSs), localizadas nas zonas Oeste e Sul da capital. A agenda integra o eixo Saúde Integral, um dos pilares da atual gestão, que vem promovendo uma profunda reestruturação na rede de atenção primária.





A primeira parada foi no bairro Santo Agostinho, na zona Oeste, onde está em construção a UBS Dom Milton, que será de porte 4, uma das maiores estruturas de saúde básica do município. A unidade conta com cerca de 1.200 metros quadrados de área construída e vai preencher um vazio assistencial histórico na região.

“Estamos aqui na zona Oeste de Manaus, no bairro Santo Agostinho, visitando o andamento das obras dessa UBS porte 4. Setembro é o prazo final para a entrega dessa grande obra de saúde básica. Estamos com os esforços renovados, trabalhando para que possamos entregar no final do mês de setembro e preencher aquilo que era um vazio assistencial com relação à atenção primária”, afirmou o prefeito.

Na sequência, David Almeida seguiu para a zona Sul, no bairro Educandos, onde visitou a UBS Meguno Kado, que passa por reforma e ampliação. A unidade encontra-se em fase final de acabamento e deve ser entregue à população nas próximas semanas.

“Essa unidade está na fase final de acabamento, serão mais uns 15 dias de obra e precisaremos de mais 15 dias para a montagem e estruturação. Portanto, população da zona Sul, nossa previsão é que até o final de agosto ou no máximo até a primeira quinzena de setembro, estaremos entregando esta UBS reformada, ampliada e melhorada, para melhor atender a população”, declarou.

As duas agendas desta quinta reafirmam o ritmo de entregas da gestão municipal e o compromisso do prefeito com a ampliação e descentralização da rede de saúde pública municipal.

No primeiro semestre do segundo mandato, David Almeida já realizou importantes ações estruturantes e segue priorizando investimentos que melhorem a qualidade de vida da população, com especial atenção às áreas mais carentes de serviços essenciais.

“Você que me conhece, que acompanhou o que fiz no primeiro mandato e o que já entregamos neste início de segundo, sabe: faremos muito mais. Manaus está no rumo certo, com trabalho, planejamento e compromisso com as pessoas”, reforçou o prefeito.