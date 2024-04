Prefeito David Almeida recebe Ex-BBB Isabelle Nogueira no Mirante Lúcia Almeida

O Prefeito de Manaus, David Almeida, teve a honra de receber Isabelle Nogueira, a Cunhã-Poranga do Boi Garantido e participante do Big Brother Brasil 2024, em uma visita especial ao novo ponto turístico e cultural da cidade, o Mirante Lúcia Almeida. Localizado no coração do Centro Histórico, o mirante é um verdadeiro marco para a cidade, e Isabelle foi recebida com entusiasmo pelo prefeito, que destacou sua representatividade e orgulho pela forma como ela defendeu a cultura e a história do Amazonas durante sua participação no programa.





“Isabelle hoje é o retrato da nossa identidade cultural”, afirmou o prefeito David Almeida, elogiando a maneira como a ex-BBB destacou as potencialidades turísticas e culturais de Manaus. Ele ressaltou a importância de sua representatividade para o povo amazonense e expressou o orgulho que todos sentem por sua participação no reality show.

Encantada com o novo espaço, Isabelle percorreu os três pavimentos do Mirante Lúcia Almeida e expressou sua admiração pelo local. “Lindo demais! ‘Égua’! Eu fiquei confinada tanto tempo assim? Mudou tanta coisa. Isso aqui está lindo!”, exclamou Isabelle, impressionada com as mudanças.

Após explorar todas as áreas do mirante e interagir com os fãs presentes, Isabelle Nogueira desfrutou de um almoço ao lado do prefeito David Almeida e sua noiva, Izabelle Fontenele, acompanhados pelo Secretário Municipal de Comunicação, Jack Serafim.

O Mirante Lúcia Almeida, com seu projeto arquitetônico inovador, é um marco para Manaus, sendo o primeiro espaço público vertical da cidade. Com mais de cinco mil metros de área construída e quatro andares, o mirante oferece uma vista deslumbrante da cidade e se destaca como parte integrante do projeto de revitalização do Centro Histórico, conhecido como “Nosso Centro”.

Localizado no largo de São Vicente, o mirante é acessível a todos e representa um passo importante no fortalecimento do turismo e da cultura em Manaus. Com estacionamento exclusivo e uma estrutura moderna, o Mirante Lúcia Almeida é um convite para os moradores e visitantes desfrutarem das belezas e da história da cidade.