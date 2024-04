Wilson Lima reúne pré-candidatos para estratégias eleitorais em Manaus

O presidente do União Brasil (UB) Amazonas, Wilson Lima, realizou nesta segunda-feira (22/04) reunião de alinhamento entre pré-candidatos a vereadores da sigla e também dos partidos Progressistas, Podemos e PMB, que compõem o arco de alianças no estado. O encontro contou com a participação do pré-candidato a prefeito de Manaus, Roberto Cidade, que preside o diretório municipal do UB na capital. Com aproximadamente 160 pessoas, a reunião teve como objetivo definir as l estratégias para o pleito de 2024.





Segundo Wilson Lima, reeleito governador do Amazonas pelo União Brasil, a sigla tem fortalecido cada vez mais sua estrutura partidária e seus quadros, para oferecer à população do Amazonas as melhores opções aos cargos das câmaras municipais e prefeitos nas eleições de outubro deste ano. Ele destacou o trabalho que tem sido realizado pelo partido nos últimos meses.

“Aqui não tem espaço para esmorecer. Aqui é luta todos os dias, trabalho de sol a sol. Temos feito reuniões, encontros, discutido as melhores propostas para os municípios e, consequentemente para o estado do Amazonas”.

O União Brasil Amazonas conta, atualmente, com quatro vereadores na capital, seis deputados estaduais, dois deputados federais e 31 prefeitos no interior e o objetivo é aumentar esse número no pleito de 2024.

A agenda de reuniões encontros do União Brasil tem se intensificado ao longo das últimas semanas. Com a pré-candidatura lançada no final de março, o deputado estadual Roberto Cidade, que também é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), realizou no último sábado (20/04), reuniões com pré-candidatos a vereador dos partidos PRD, PMB e PSB, que fazem parte do arco de apoio à pré-candidatura de Roberto.