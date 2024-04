Homem que seria morto pelo CV é salvo pela PM após passar por sessão de tortura

MANAUS | Os militares da 3º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), conseguiram salvar um homem que estava sendo torturado por membros da facção criminosa Comando Vermelho, (CV).





A vítima teria realizando furtos na área na noite de segunda-feira, (22), onde acabou sendo capturado e levado para uma área de intenso tráfico de drogas que fica no final da avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Raiz, zona Sul de Manaus.

No momento em que o mesmo seria executado, os militares apareceram salvando o homem e fazendo com que os criminosos partissem em fuga. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU).

Por Correio da Amazônia