Prefeito de BVR fecha contrato milionário com empresa suspeita de fraude

A Prefeitura de Boa Vista do Ramos (a 270 quilômetros de Manaus) fechou um contrato no valor de R$ 7,7 milhões para construir um muro de contenção de erosão fluvial na orla.

A empresa Costaplan Construções será a responsável pela obra e é investigada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) por suspeita de fraude em licitação.

No ano passado, a Costaplan faria o recapeamento asfáltico em Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus) por R$ 20 milhões. A empresa teria sido favorecida durante a licitação, o que caracteriza fraude.

Mesmo assim, a Prefeitura de Boa Vista do Ramos fechou o contrato com a Costaplan. O muro a ser construído deve conter as águas, uma vez que o município está em situação de alerta devido à enchente.