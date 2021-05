Cadáver é encontrado despido ao lado da rodoviária de Manaus

MANAUS – O corpo de um homem até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, (19), por volta das 09h, no bairro de Flores, rua João Alfredo, zona Centro-Sul de Manaus. Polícias militares da 12º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), foram acionados para o local onde ao chegarem acabaram se deparando com o corpo do homem despido e com um corda no pescoço.

O Departamento de Polícia Técnica Científica, (DPTC), foi acionado para o local e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML).

