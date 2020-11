Prefeito de Nhamundá é acusado de tentar invadir produtora de Israel Paulain

O prefeito de Nhamundá (a 375 quilômetros de Manaus), Nenê Machado (PROS), é acusado de tentar invadir a produtora de televisão do candidato a prefeito Israel Paulain (MDB). No local, moram e trabalham os jornalistas que produzem o programa do prefeiturável para o horário eleitoral.

Conforme boletim de ocorrência registrado pela coligação de Israel, houve ameaça e intimidação. A equipe do candidato divulgou uma nota de repúdio a respeito da tentativa de invasão.

Durante a tentativa de invasão, mais 30 pessoas foram para frente da produtora de TV tentar depredar equipamentos. Os profissionais da empresa estavam editando os programas. A polícia foi acionada e dispersou as pessoas.

Nenê Machado disse aos policiais que a equipe de jornalistas teria armamento pesado dentro da produtora. A própria polícia adentrou o prédio e só encontrou equipamento de trabalho dos profissionais.

Nhamundá é dividida na política em três cores: Marina Pandolfo (Azul), Cleudo Mantegão (Verde), Israel Paulain (Vermelho).