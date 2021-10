Prefeito de Tefé quer fechar contrato com empresa alvo de reclamações

O prefeito de Tefé (a 525 quilômetros de Manaus), Nicson Marreira, quer contratar uma empresa para fornecer serviços de tecnologia e internet para o município. No entanto, o empreendimento é alvo de inúmeras reclamações por parte de consumidores na internet.

Em sites de reclamação, é possível constatar que a empresa “deixa a desejar” na sua prestação de serviços. Nos casos citados, ou a empresa não opera ou o serviço oscila demais, conforme os usuários.

Outra reclamação é de que o serviço não pode ser cancelado. O cancelamento pode ser feito apenas mediante pagamento de multa.

A empresa em questão é a Veloso Net Serviços de Comunicação Muiltimídia Eireli-ME, pertencente a Júnior Veloso, irmão do vice-prefeito de Tefé, Preto Veloso. Ambos são filhos do ex-prefeito do município, Jucimar Veloso, o “Papi”.

Pelo eventual contrato, a empresa deverá fazer gerenciamento da rede municipal de serviços de transmissão e comunicação de dados em fibra óptica, com serviço de acesso dedicado à Internet plano de 1 Mb/S com solução de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviços (Anti-DDoS). Não há informações específicas sobre o valor do contrato nem a duração dos serviços;