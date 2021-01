Prefeito eleito de Pauini anunciou seu secretariado no dia da posse

Em cerimônia realizada no ginásio do Centro Esperança na sexta-feira (1°), o novo prefeito de Pauini, Renato Afonso (PSD) e seu vice-prefeito, Paulo da Gasolina (PL) tomaram posse para o mandato que vai de 2021 a 2024, com anúncio imediato dos secretários do primeiro escalão do seu governo.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, o evento teve a presença de um público restrito, atendendo às recomendações sanitárias impostas pelos órgãos de saúde. Tendo em vista os protocolos sanitários, o ato foi realizado através de transmissão ao vivo pela rede social do prefeito.

A solenidade teve início às 18:00 horas e contou com a presença de várias autoridades do município, dentre estes, os vereadores eleitos, prefeito e vice, ex-prefeitos e autoridades dos segmentos religiosos.

Raimundo Renato Rodrigues Afonso é natural de Pauini, situada às margens do rio Purus, é casado com a senhora Elizete Maria da Silva Afonso, seu primogênito chama-se Luiz Felipe Afonso, também é empresário no ramo automotivo e piloto de avião.

Durante seu discurso de posse, o prefeito eleito destacou que seu mandato será sempre voltado à honra de seu saudoso pai e, disse ainda, que vai honrar cada voto recebido e não decepcionará o povo pauiniense. Afonso frisou, ainda, que seu governo será um governo de todos e para todos.

Em seguida, Renato Afonso, anunciou os secretários do primeiro escalão do seu governo.

Procuradoria Geral do Município:

Advogado Adenir Souza da Costa

Secretaria de Administração:

Francisco das Chagas de Jesus Gomes da Costa

Secretaria de Planejamento e Finanças:

Paulo Roberto Stresser

Secretaria de Educação:

Cícero Florindo dos Santos

Secretaria de Saúde:

Francisco Bezerra dos Santos

Secretaria de Cultura, Lazer e Turismo:

Paulo Jorge Costa do Vale

Secretaria de Esportes:

José Luiz Venâncio de Souza

Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos:

Edilmar Moura Lopes

Secretaria de Assistência Social e Ação Comunitária:

Izaneide Ferreira da Silva

Secretaria de Meio Ambiente:

Alexandre da Costa Mamed

Secretaria de Produção e Abastecimento:

Antonio Enver Said

Secretaria de Desenvolvimento:

Edimilson da Silva Lopes

Secretaria de Relações Institucionais:

Francisco das Chagas Alves

Secretaria dos Povos Indígenas:

Kenedy da Suikva de Araújo Apurinã.

Matéria e Fotos: Romário Vieira