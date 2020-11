Prefeito eleito de São Paulo de Olivença pode ser cassado

O prefeito eleito de São Paulo de Olivença (a 988 quilômetros de Manaus), Nazareno Souza Martins, pode ser cassado por ter apresentado certificado falso de conclusão do ensino médio. O Ministério Público Eleitoral (MPE) ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra ele.

Conforme o órgão ministerial, o documento contém informações suspeitas, como a data de conclusão, por exemplo. O certificado indica ano de formação como 1877, ou seja, há mais de cem anos.

Em consulta à Secretaria de Educação do Estado, a informação também foi de que o número de registro apresentado no documento é de outra pessoa e de outra escola, no arquivo do Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas (Sigeam).

Também há ação do MPE ao candidato a vice-prefeito, Joelmar Cruz Carvalho, que passou a figurar como polo passivo e litisconsorte da chapa majoritária da qual participou nas eleições.

O pedido do órgão ministerial é que os investigados sejam considerados inelegíveis pelo período de oito anos subsequentes à eleição de 2020, bem como tenham seus registros de candidaturas cassados e, consequentemente, seus mandatos cassados.