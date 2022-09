Prefeitura abre inscrição para o prêmio ‘Servidor +’ da rede municipal de educação

Para reconhecer os servidores que desenvolvem ações relevantes, inovadoras e que contribuem para a melhoria e o avanço na gestão pública, a Prefeitura de Manaus abriu inscrições para a 2ª edição do prêmio “Servidor +” da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A ação acontece em decorrência do “Dia do Servidor Público”, comemorado em 28 de outubro. As inscrições iniciaram nesta segunda-feira, 19/9, e vão até o próximo dia 30.

Todas as informações sobre a premiação estão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), desta sexta-feira, 16/9, edição 5.427, nas páginas 14, 15 e 16. Podem participar trabalhadores da educação lotados nas unidades de ensino e nas administrativas, exceto os servidores que atuam como diretor, pedagogo e professor. Todos os trabalhos serão acompanhados pela Comissão de Seleção da Secretaria, composta por servidores da Semed.

Nesta edição, serão 16 servidores contemplados, sendo dois por cada Divisão Distrital Zonal (DDZ) e mais dois da Semed. “Essa é mais uma iniciativa de valorização na gestão do prefeito David Almeida e da secretária de Educação, professora Dulce Almeida, ao servidor público municipal. Queremos que todos participem dessa grande festa que será a premiação. Sabemos dos vários trabalhos desenvolvidos pela nossa equipe educacional e precisamos mostrar para a sociedade”, destacou o subsecretário de Gestão Educacional, Júnior Mar.

As inscrições devem ser feitas por e-mail de acordo com o local de trabalho do servidor.

Semed /sede

[email protected]

DDZ Centro-Sul

[email protected]

DDZ Leste 1

[email protected]

DDZ Leste 2

[email protected]

DDZ Norte

[email protected]

DDZ Oeste

[email protected]

DDZ Rural

[email protected]

DDZ Sul

[email protected]

As avaliações das iniciativas e seleção dos semifinalistas ocorrerão no período de 3 a 7 de outubro. Avaliação e seleção dos vencedores, serão do dia 10 a 21 de outubro.

Os nomes dos vencedores serão publicados no DOM, por meio de portaria. Eles participarão da cerimônia de premiação e cada vencedor ganhará um notebook.