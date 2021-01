Prefeitura altera circulação de veículos em vias da zona Norte para melhorar trânsito

Duas importantes vias do Conjunto Manoa, zona Norte, terão o sentido de circulação alterado, a partir desta sexta-feira, 8/1, pela Prefeitura de Manaus por intermédio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). O objetivo da nova gestão visa ao ganho de mais acessibilidade e trafegabilidade nessas vias, portanto passam a obedecer ao sistema binário a avenida Francisco Queiroz e a rua Pascoal Ranneiri Mazzilli (antiga São Luiz).

A Avenida Francisco Queiroz terá sentido único a partir da avenida Max Teixeira em direção ao conjunto Manoa, já a rua Pascoal Rannieri Mazzilli terá tráfego apenas no sentido Manôa em direção à Max Teixeira. As ruas transversais e locais que ficam entre as duas vias também seguirão o sistema binário, regulamentadas com sinalizações verticais de trânsito indicando o sentido da via e com as legendas pintadas no asfalto, para ordenar o fluxo de veículos no entorno das vias.

A alteração do tráfego passa a valer para todos os veículos, incluindo o transporte público e tem o intuito de melhorar a fluidez do trânsito no local. As vias têm fluxo intenso de veículos, principalmente nos horários de pico, sendo acessadas pelos condutores que buscam rotas alternativas de interligação entre as zonas Norte e Centro-sul de Manaus.

Transporte público

As linhas 032, 034, 051, 301, 304, 315, 317, 328 e 443 no sentido Centro, estação de transferência 4 (Parque das Nações) ou Terminal de Integração 3, vão circular na rua Pascoal Ranieri Mazzilli. No sentido para bairro, as linhas irão passar pela avenida Francisco Queiroz. Somente a linha 454, no sentido bairro, terá o seguinte itinerário: segue pela Avenida Francisco Queiroz até dobrar à esquerda na rua Ianomani e, em seguida, novamente à esquerda na rua Pascoal Rannieri Mazzilli, até a rua São Marcos, de onde segue o itinerário normal.

Já as linhas 030, 055 e 329 seguem pela Avenida Francisco Queiroz no sentido bairro e pela rua Pascoal Rannieri Mazzilli, nos sentidos Terminal 3 e Centro.

O projeto elaborado pelo IMMU é mais uma ação da Prefeitura de Manaus para garantir trânsito seguro por meio de intervenções viárias de rápida solução, com grandes resultados.