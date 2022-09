Prefeitura de Manaus inicia jogos da Copa Zico na Zona Leste

O Estádio Ismael Benigno, também conhecido como Colina, localizado no São Raimundo, receberá a primeira classificatória da Copa Zico, organizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a partir da próxima segunda-feira, 12/9. Participarão cerca de 640 estudantes da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Leste II das categorias sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, divididos em 32 times.

O campo, com dimensões oficiais, receberá os jogos dos times sub-9 e sub-11 segunda, quarta e sexta-feira, enquanto os jogos dos times sub-13 e sub-15 acontecerão na terça-feira, quinta-feira e sábado.

De acordo com a secretária Municipal de Educação, professora Dulce Almeida, a gestão do prefeito David Almeida tem essa visão, de fomentar os sonhos das crianças que estudam nas escolas municipais.

“O Zico é um atleta que é exemplo dentro e fora dos gramados, eu acredito pessoalmente que é o maior exemplo de atleta que nós temos no Brasil atualmente e dar essa oportunidade para nossas crianças é único porque a gente precisa sonhar grande para realizar grande. E um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas nós somos educadores e estamos sonhando e realizando com as nossas crianças”, acrescenta Dulce.

Um dos responsáveis pela competição na Semed, o professor de Educação Física Ronnie Melo, aponta que a realização da copa tem um papel social muito importante para os estudantes, uma vez que com esse trabalho a Prefeitura está combatendo problemas como a evasão escolar.

“O esporte é um agente movimentador da educação. Então a nossa intenção é promover o processo para os nossos alunos através do esporte usando essa ferramenta da Copa Zico para que nossos alunos combatam a evasão, para que haja uma melhora social, inclusive”, frisa Ronnie.

O coordenador geral da copa, Lucas Soares, explica que todas as preparações para o início dos jogos foram feitas. Ele acrescenta que a realização da Copa Zico em Manaus é um passo importante para a marca. “É uma verdadeira conquista para nós também da Copa Zico por toda repercussão que está acontecendo, por toda a ajuda que nós temos da Semed e da Prefeitura de Manaus e consequentemente de todos os membros da Secretaria”, finaliza.

Copa Zico

A Copa Zico iniciou em 2008 e tem como objetivo dar oportunidade a novos talentos e integrar jovens apaixonados pelo futebol. Essa é a primeira vez que a competição acontece na região Norte do país e acontecerá com estudantes da rede municipal de ensino de Manaus. A previsão é que quase 6 mil crianças participem do torneio.