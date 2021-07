Prefeitura de Manaus instala mais de 25 mil pontos de iluminação a LED

Em 180 dias da gestão do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Marcos Rotta, mais de 25 mil pontos de iluminação a LED já foram instalados por toda a capital, visando reduzir custos e melhorar a qualidade da iluminação na cidade de Manaus. Com isso, 99% da cidade está coberta com iluminação a LED, com cerca de 120 mil pontos.

Os serviços de instalação são realizados pela concessionária ManausLuz e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio da equipe da Unidade Gestora de Energia Municipal de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia).

Desde que assumiu a gestão da Prefeitura de Manaus, o prefeito David Almeida tem se deparado com inúmeros problemas de eficiência e gestão correta dos recursos públicos em todos os órgãos que compõem a administração municipal. De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, os inúmeros problemas apontados em laudo técnico realizado por equipes da Secretaria tornaram a iluminação prioridade.

Além das vias urbanas, o programa “Ilumina Manaus”, da prefeitura, já atendeu 40 campos de futebol, com a troca de mais de mil refletores. A meta é garantir que, pelo menos, 100 complexos esportivos tenham a iluminação revitalizada.

Gratidão

A comunidade Bom Jesus, localizada no bairro Tarumã, na zona Norte da capital, é um exemplo dessa expansão. Na semana passada, a comunidade recebeu mais de 100 pontos de iluminação a LED.

Segundo João Bosco, morador da rua rio Amazonas há 20 anos, a melhoria da iluminação a LED é um sonho antigo de toda a comunidade. “Esses serviços eram uma necessidade antiga, sonhávamos com esses serviços há muitos anos, então muito obrigado à equipe da Seminf aqui presente e ao nosso prefeito David Almeida e ao vice-prefeito Marcos Rotta”, disse o morador.