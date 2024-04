Prefeitura de Manaus realiza mudanças no secretariado em conformidade com a legislação eleitoral

A Prefeitura de Manaus divulga, na edição nº 5799, do Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 5/4, os decretos de exoneração dos gestores de secretarias e órgãos da administração municipal em razão da legislação eleitoral. A nomeação dos substitutos deverá ser publicada na próxima semana.





O afastamento é chamado de desincompatibilização. A data-limite é calculada com base na data do 1º turno das eleições, que, neste ano, será no dia 6 de outubro.

Os prazos variam de acordo com o cargo ou a função que a pré-candidata ou o pré-candidato ocupam (como servidor público ou militar, por exemplo) e a vaga para a qual irá concorrer (prefeito, vice-prefeito ou vereador).

Confira a lista de quem sai:

Amauri Colares – Secretário Extraordinário

Nonato Oliveira – Ouvidor-Geral do Município

Israel Conte – Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom)

Júnior Nunes – Diretor-Geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi)

Eduardo Lucas – Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc)

Radyr Junior – Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi)

Edson Leda – Vice-Presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU)