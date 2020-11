Para melhorar a qualidade da saúde da população, a Prefeitura de Rio Preto da Eva está com vagas disponíveis para médicos. De acordo com o prefeito Anderson Sousa, com a contratação de novos profissionais, os moradores da cidade terão um melhor atendimento.

“A saúde continua sendo uma das prioridades da nossa gestão. Portanto, a chegada de mais médicos a nossa cidade tende a oferecer ainda mais qualidade de vida aos nossos moradores, além de um atendimento eficaz”, afirmou o prefeito.

Os profissionais interessados nas vagas de médicos para Rio Preto da Eva podem enviar currículo para [email protected] Outras informações também podem ser obtidas pelo site riopretodaeva.am.gov.br.