Prefeitura e Instituto Visão Amazônica abrem inscrições para cursos de capacitação

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Visão Amazônica, abriu nesta segunda-feira, 2/8, as inscrições gratuitas para cursos de capacitação em Inovação e Indústria 4.0. Os cursos fazem parte do Projeto Manaus Visão Hack 2021. As inscrições serão realizadas até o dia 6/9, através do link disponibilizado em semtepi.manaus.am.gov.br.

Serão ofertadas 475 vagas para capacitação profissional nos cursos de Gestão e Propriedade Intelectual, Blockchain (base de registro de dados), Automação (teste de software) e Design de Interface.

Os cursos são destinados a jovens acima de 18 anos com perfil empreendedor, compreendendo diferentes formações e experiências, que desejam criar negócios de base tecnológica (startups), profissionais ligados ao desenvolvimento de software, designers, empreendedores interessados por temas sensíveis à administração pública e que queiram contribuir para a solução de desafios existentes na cidade de Manaus.