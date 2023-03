Prefeitura entrega kits esportivos a seis projetos do bairro Alvorada

Mais um bairro da capital amazonense foi contemplado pelo projeto “Esporte na Comunidade”, na sexta-feira, 10/3. A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), realizou a entrega de novos kits esportivos a seis projetos sociais do bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste da cidade.

O palco da entrega foi o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Alvorada, que funciona como núcleo esportivo da região. A iniciativa vai beneficiar mais de 800 crianças e jovens, com bolas, coletes, cones, medalhas, redes, entre outros equipamentos. Os projetos, que receberam os kits, foram Garotas Boleiras, Futebol Vidas e o Revelando Para o Futuro, que engloba quatro unidades.

O “Esporte na Comunidade” tem o objetivo de alcançar projetos sociais de todas as zonas da cidade. A expectativa é de expansão constante para atender mais de 80 projetos cadastrados até o fim do ano. O coordenador do programa, Roberto Dinamite, destacou a emoção de mais uma entrega realizada com sucesso.

“O que sinto, hoje, é inexplicável. Sou grato ao esporte, poder estar dirigindo o programa “Esporte na Comunidade” me deixa muito feliz e realizado. Saber que um dia eu fui um desses pequenos sonhadores e, hoje, temos a oportunidade de alimentar o sonho deles, isso me deixa muito emocionado, ver o brilho nos olhos de cada jovem quando recebe o seu material. Isso só mostra que estamos no caminho certo”, disse Dinamite.

“Revelando para o Futuro” foi um dos projetos contemplados, recebeu materiais novos para otimizar as atividades e incentivar a prática esportiva no bairro. O professor Gerberson Santos, mais conhecido como “GG”, revelou a relevância do projeto e quanto os kits vão ajudar para o crescimento dos alunos.

“Sou muito grato a esse projeto desenvolvido para as comunidades, dando incentivo, para que possamos também estimular as crianças. Quero agradecer ao prefeito David Almeida por essa grande ação. Já revelamos alguns atletas, que estão no Cruzeiro e Fluminense, atualmente. Vamos seguir fortes para realizar ainda mais sonhos por meio do nosso projeto”, concluiu.