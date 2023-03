Estudo mostra como a dieta mediterrânea pode proteger o cérebro contra o Alzheimer

As pessoas que se alimentam de dietas ricas em folhas verdes, bem como outros vegetais, frutas, grãos integrais, azeite, feijão, nozes e peixe, podem ter menos placas amiloides e emaranhados de tau no cérebro — sinais da doença de Alzheimer — do que aquelas que não comem estes tipos de alimentos. É o que concliu um estudo feito por pesquisadores da Rush University, nos Estados Unidos, e publicado na revista científica Neurology.

A pesquisa examinou o quanto as pessoas seguiram as dietas Mind e mediterrânea. Embora semelhantes, a dieta mediterrânea recomenda vegetais, frutas e três ou mais porções de peixe por semana, enquanto a dieta Mind prioriza vegetais de folhas verdes como espinafre e couve, junto com outros vegetais. Ela também orientar dar preferência para frutas vermelhas em detrimento de outras frutas e recomenda uma ou mais porções de peixe por semana. Tanto a dieta Mind quanto a mediterrânea recomendam pequenas quantidades de vinho.

Embora este estudo mostre uma associação de consumir regularmente essas dietas com menos placas e emaranhados da doença de Alzheimer, ele não estabelece uma relação de causa e efeito.

“Esses resultados são empolgantes. A melhora na dieta das pessoas em apenas uma área, como comer mais de seis porções de vegetais de folhas verdes por semana ou não comer frituras, foi associada a menos placas amilóides no cérebro, semelhante a ser cerca de quatro anos mais jovem”, diz Puja Agarwal, da Rush University, autor do estudo, em comunicado. “Embora nossa pesquisa não prove que uma dieta saudável resultou em menos depósitos cerebrais de placas amilóides, também conhecidas como um indicador da doença de Alzheimer, sabemos que existe uma relação e seguir as dietas Mind e mediterrânea pode ser uma maneira de as pessoas melhorarem a saúde do cérebro e protegerem a cognição à medida que envelhecem”.

O estudo envolveu 581 pessoas com idade média de 84 anos no momento da avaliação da dieta que concordaram em doar seus cérebros ao morrerem para avançar na pesquisa sobre demência. Os participantes preencheram questionários anuais perguntando quanto comiam de alimentos em várias categorias.

Os participantes morreram em média sete anos após o início do estudo. Logo antes da morte, 39% dos participantes foram diagnosticados com demência. Quando examinados após a morte, 66% preencheram os critérios para a doença de Alzheimer.

Na autópsia, os pesquisadores examinaram os cérebros dos participantes para determinar a quantidade de placas amilóides e emaranhados tau. Ambos são encontrados no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer, mas também podem ser encontrados no cérebro de pessoas mais velhas com cognição normal. Os pesquisadores então analisaram os questionários alimentares coletados durante o acompanhamento e classificaram a qualidade da dieta de cada pessoa.

Para a dieta mediterrânea, havia 11 categorias de alimentos. Os participantes receberam uma pontuação de zero a 55, com pontuações mais altas se aderissem à dieta nas seguintes categorias: cereais integrais, frutas, vegetais, legumes, azeite, peixe e batata. Eles receberam pontuações mais baixas se comessem carne vermelha, aves e laticínios integrais.

Para a dieta Mind, havia 15 categorias. Os participantes receberam uma pontuação de zero a 15, com um ponto cada para 10 grupos de alimentos saudáveis ​​para o cérebro, incluindo vegetais de folhas verdes, outros vegetais, nozes, frutas vermelhas, feijões, grãos integrais, peixe, aves, azeite e vinho. Eles perdiam um ponto se ingerissem alimentos além do recomendado em cinco grupos de alimentos não saudáveis, incluindo carnes vermelhas, manteiga e margarina, queijo, bolos e doces, frituras e fast food.

Os pesquisadores então dividiram os participantes em três grupos para cada dieta e compararam os dos grupos com as pontuações mais altas com os dos grupos mais baixos. Para a dieta mediterrânea, as pessoas do grupo mais alto tiveram uma pontuação média de 35, enquanto as do grupo mais baixo tiveram uma pontuação média de 26. Para a dieta Mind, o grupo mais alto teve uma pontuação média de 9, enquanto o grupo mais baixo teve uma média pontuação de 6.

Depois de ajustar para idade na morte, sexo, educação, ingestão total de calorias e se as pessoas tinham um gene ligado a um maior risco de doença de Alzheimer, os pesquisadores descobriram que as pessoas com pontuação mais alta por aderir à dieta mediterrânea tinham quantidades médias de placas e emaranhados em seus cérebros semelhantes a serem 18 anos mais jovens do que as pessoas com pontuação mais baixa.

Os pesquisadores também descobriram que as pessoas com pontuação mais alta por aderir à dieta Mind tinham quantidades médias de placas e emaranhados semelhantes a serem 12 anos mais jovens do que aquelas com pontuação mais baixa.

Ao analisar componentes individuais da dieta, os pesquisadores descobriram que as pessoas que comiam as maiores quantidades de vegetais de folhas verdes, sete ou mais porções por semana, tinham quantidades de placas em seus cérebros correspondentes a serem quase 19 anos mais jovens do que as pessoas que comiam menos, com um ou menos porções por semana.

“Nossa descoberta de que comer mais vegetais de folhas verdes está associado a menos sinais da doença de Alzheimer no cérebro é intrigante o suficiente para que as pessoas considerem adicionar mais desses vegetais à sua dieta”, pondera Agarwal. “Estudos futuros são necessários para estabelecer ainda mais nossas descobertas.”

Uma limitação do estudo foi que os participantes eram em sua maioria brancos, não hispânicos e mais velhos, portanto os resultados não podem ser generalizados para outras populações.

Yahoo