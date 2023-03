Novo show no ‘parquinho’ da Amazonas Energia (vídeo)

O parquinho montado pela Amazonas Energia, com a instalação dos medidores aéreos, está rendendo cenas inusitadas e comédias a céu aberto, sob gritos e aplausos de comunitários pelos bairros de Manaus.

O mais novo episódio no parquinho, quase pega fogo, com o deputado Sinésio Campos encenando a ‘comédia do político indignado’, contra técnicos, trabalhadores e responsáveis pela instalação dos medidores aéreos da Amazonas Energia.

Marchando ‘ao lado do povo’ e impondo a sua autoridade parlamentar em pleno bairro do Conjunto Jardim Belvedere, o deputado disse em quase ‘voz quase alta’, que proibia a instalação e bateu pé, bob gritos da plateia.

Sinésio só não subiu no poste porque não tinha uma escada por perto, mas apontou dedos, ameaçou e se não fosse a intervenção precisa de assessores, certamente teria levado um soco de revide.

Tudo errado

Primeiro, não se discute a ação da Amazonas Energia debaixo do poste, não tem como impedir trabalhadores de executar o trabalho a eles ordenado pelas suas diretorias, não tem como evitar a instalação dos medidores fabricados com incentivos fiscais do governo, no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Segundo, ou se leva o assunto, em definitivo, para as casas legislativas, impondo regras claras sobre a fabricação e instalação dos medidores ou, tudo que vier a acontecer ‘debaixo do poste’, é apenas show no parquinho dos legisladores, digo: da Amazonas Energia.

O resto é cena, show, publicidade e, passa depois pra tomar um cafezinho no escritório.

Vídeo que circula nas redes sociais: