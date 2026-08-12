quarta-feira, 12 de agosto de 2026
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Prefeitura inicia primeiros trabalhos para a construção da Policlínica de Parintins

Por
Redação 2
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Foto: Isabelle Caroline - SEMINF/SECOM

O início da construção da primeira Policlínica do Baixo Amazonas em Parintins avança com a execução dos serviços preliminares no terreno onde será erguida a unidade. Na tarde desta terça-feira, 11 de agosto, o secretário de Infraestrutura, Albano Albuquerque, esteve no local acompanhando a equipe de topografia e os profissionais da empresa responsável pela obra, que já iniciaram a montagem do canteiro e preparativos para a escavação das fundações.

Segundo o secretário, esta é uma etapa decisiva para o andamento da obra e demonstra o compromisso da gestão do prefeito Mateus Assayag com a ampliação dos investimentos na saúde pública.


Foto: Isabelle Caroline – SEMINF/SECOM

“Hoje estamos aqui no terreno onde será construída a primeira Policlínica do Baixo Amazonas. Estamos acompanhando a equipe de topografia e o engenheiro da empresa responsável pela obra, que já iniciou a montagem do canteiro, a execução do gabarito e os preparativos para a escavação das fundações. Esta é uma etapa muito importante que marca o avanço de uma obra histórica para Parintins. Esse investimento reforça o trabalho do prefeito Mateus Assayag na busca de recursos do Governo Federal voltados para a saúde. Nossa equipe acompanha diariamente cada etapa para garantir que esse importante empreendimento avance e traga mais qualidade no atendimento à população”, destacou Albano Albuquerque.

A construção da Policlínica representa um dos maiores investimentos em infraestrutura de saúde já realizados no município e fortalecerá a rede de atendimento, ampliando os serviços especializados para a população de Parintins e de toda a região do Baixo Amazonas.

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