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Após fuga e sequestro de motorista de app, trio é preso com simulacro e facas em Manaus

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Redação 2
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Foto: Divulgação

MANAUS | Três homens, de 37, 22 e 19 anos, foram presos na noite desta terça-feira (11) após serem abordados em um veículo Fiat Cronos na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A ocorrência foi registrada por volta das 23h15, em frente ao CETI Elisa Bessa Freire.

Segundo a polícia, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão quando avistou o veículo passando em alta velocidade. Três homens estavam como passageiros e uma mulher conduzia o carro.


Ainda conforme os policiais, a equipe deu ordem de parada por meio de sinais sonoros, mas a motorista não teria obedecido e continuou dirigindo. O acompanhamento terminou na Avenida Itaúba, onde o veículo parou no meio da via, em frente à unidade de ensino.

Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram com os suspeitos um simulacro de arma de fogo semelhante a um revólver calibre .38 e duas armas brancas.

A motorista informou aos policiais que teria sido ameaçada pelos passageiros para não obedecer à ordem de parada, sob a alegação de que eles estariam armados.

Os elementos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia

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