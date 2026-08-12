David Almeida reúne 3 mil pessoas na Compensa e destaca ações realizadas na zona Oeste

O candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida, reuniu cerca de 3 mil pessoas, em encontro realizado na rua 27 de Novembro, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A agenda contou com a presença da candidata a vice-governadora e presidente estadual do Avante Mulher, Dra. Shádia Fraxe, e marcou também a apresentação da candidatura do vereador Joelson Silva (Avante) a deputado federal.

Durante o encontro, David fez um balanço das ações realizadas na Compensa durante sua gestão à frente da Prefeitura de Manaus. Entre os números citados estão 147 ruas recapeadas e 17 escolas reformadas, além de intervenções em unidades de saúde e equipamentos públicos, como a revitalização da Lagoa da Compensa, a inauguração do Prato do Povo, as reformas de dois Centros de Referência de Assistência Social (Cras), da Feira do Quarentão e da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). David também citou a reforma e ampliação da Maternidade Moura Tapajós e a inauguração das unidades de saúde de grande porte Silvio Santos e Leonor de Freitas.





Depois de relacionar essas entregas, David destacou que quer levar os mesmos avanços para o interior do estado com prioridade para a saúde. E citou como uma das prioridades o enfrentamento para zerar a fila do Sisreg, que hoje possui mais de 1 milhão de pessoas à espera de consultas, exames e cirurgias. “Se conseguimos fazer em Manaus, temos condições de avançar também no Amazonas. Quero levar essa experiência para melhorar a saúde, a educação, a segurança e os serviços públicos oferecidos à população”, afirmou.

Shádia Fraxe destacou as mudanças realizadas na rede de atenção básica da Compensa durante o período em que comandou a Secretaria Municipal de Saúde, entre elas a construção da USF Silvio Santos e a ampliação do funcionamento da USF Leonor de Freitas para atendimento de domingo a domingo. “David teve um olhar para o trabalhador que não podia procurar atendimento em horário comercial. Essa é uma experiência que queremos ampliar para o interior do Estado, aproximando os serviços de saúde das pessoas”, declarou.

Candidato a deputado federal pelo Avante, Joelson Silva ressaltou as entregas realizadas na Compensa e afirmou que os resultados podem ser avaliados pelos próprios moradores. “A Compensa tem algo especial, é um bairro diferenciado. Aqui foram recapeadas muitas ruas, entregues escolas reformadas, unidades de saúde e o Prato do Povo”, disse o vereador.

Ao encerrar o encontro, David retomou a relação construída com a Compensa desde a década de 1990, quando iniciou sua trajetória política, e afirmou que pretende ampliar para o Estado políticas executadas durante sua gestão na Prefeitura de Manaus.