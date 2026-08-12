Curso técnico ganha espaço entre jovens como primeira escolha profissional

A formação técnica tem se consolidado como uma das primeiras opções de carreira entre os jovens brasileiros. Dados do Censo Escolar 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apontam que 67,7% dos estudantes matriculados na educação profissional têm até 20 anos.

O cenário mostra que muitos adolescentes e jovens iniciam a formação profissional ainda no começo da trajetória de carreira, período marcado por dúvidas sobre qual profissão seguir e quais áreas oferecem melhores oportunidades.





A estudante Caylane Oliveira de Souza, de 17 anos, passou por esse processo ao escolher o curso técnico em administração. Inicialmente, ela tinha receio de optar por uma área que não correspondesse às suas expectativas.

“Eu tive um pouco de medo de escolher o curso errado, mas depois de pesquisar sobre a área e conhecer melhor as matérias, percebi que era uma boa escolha para mim”, conta.

A escolha pelo curso oferecido pelo Centro de Ensino Técnico (Centec), instituição que atua há mais de 16 anos em Manaus, ocorreu após Caylane identificar afinidade com assuntos relacionados à organização, gestão e funcionamento das empresas.

A possibilidade de ingresso no mercado de trabalho também pesou na decisão. “Também considerei que o técnico em administração é um curso com bastante oportunidade de trabalho, o que pode ajudar no meu crescimento profissional”, afirma.

A estudante agora pretende conquistar uma oportunidade na área para adquirir experiência e, posteriormente, cursar graduação em administração e buscar especialização em recursos humanos.

Pesquisa e orientação ajudam na escolha

Para a diretora-presidente do Centec, Eliana Cássia de Souza, as dúvidas apresentadas por Caylane são comuns entre os jovens que estão escolhendo uma profissão.

Segundo ela, identificar interesses e habilidades ainda durante a educação básica pode ajudar na definição dos próximos passos.

“Muitos estudantes descobrem ainda durante o ensino básico áreas de interesse, como matemática ou biologia. Essas pistas ajudam a seguir para o próximo passo, que é pesquisar as profissões associadas a essas áreas”, explica.

A especialista orienta que os estudantes busquem informações sobre as carreiras antes de efetivar a matrícula. Entre as alternativas estão pesquisas na internet, vídeos produzidos por profissionais, conversas com familiares e trabalhadores das áreas de interesse e orientação com psicólogos especializados em escolha profissional.

O Centec também oferece atendimento aos estudantes antes da matrícula para esclarecer dúvidas sobre os cursos, possibilidades de atuação e perfil profissional.

“O aluno pode conversar com nossa equipe para entender melhor a formação, conhecer as possibilidades de atuação e avaliar se aquele curso realmente está alinhado aos seus objetivos”, afirma Eliana.

Formação técnica e entrada no mercado

Além da identificação com a área escolhida, as possibilidades de emprego estão entre os fatores considerados pelos jovens na hora de optar por uma formação profissional.

Com o objetivo de aproximar os estudantes do mercado de trabalho, o Centec mantém o projeto Emprego Garantido, que conecta alunos a processos seletivos de empresas parceiras durante o período de formação.

A proposta é facilitar o acesso às primeiras experiências profissionais antes mesmo da conclusão do curso técnico.

De acordo com Eliana, a iniciativa busca diminuir a insegurança enfrentada por quem está entrando no mercado de trabalho.

“Um dos maiores receios dos estudantes é justamente conseguir entrar no mercado de trabalho. Com o nosso projeto, aumentamos significativamente as chances de o aluno concluir o curso já empregado ou participando de processos seletivos”, afirma.

A combinação entre formação profissional, orientação de carreira e aproximação com empresas pode contribuir para que jovens tenham mais informações antes de tomar uma das primeiras decisões relacionadas ao futuro profissional.