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Motorista morre e duas pessoas ficam feridas após picape bater em caminhão na AM-010

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Redação 2
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Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente de trânsito na noite de quarta-feira (12), no quilômetro 23 da AM-010, na Região Metropolitana de Manaus.

Segundo informações repassadas por um policial do Batalhão de Trânsito, o acidente aconteceu depois que o motorista de um caminhão teria realizado uma manobra para entrar em uma empresa sem a devida sinalização.


Uma picape Fiat Strada, que transportava uma carga de carvão no sentido Manaus, acabou atingindo violentamente a lateral do caminhão.

Com o impacto, o motorista da picape e os dois passageiros, sendo dois adultos e uma criança, ficaram presos às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram acionadas e realizaram o resgate das vítimas.

Os feridos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. O motorista da picape, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu minutos após dar entrada na unidade.

O motorista do caminhão foi conduzido para uma unidade policial, onde o caso deverá ser esclarecido. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades.

Por Correio da Amazônia

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