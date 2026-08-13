Empreendedorismo Digital: Manaus oferece treinamento gratuito nos dias 18 e 19 de agosto

Prefeitura de Manaus abre nesta quinta-feira, 13/8, as inscrições para o treinamento “Empreendedorismo Digital – Os Primeiros Passos para um Negócio de Sucesso”. A capacitação é realizada em parceria com a Innovatech e disponibiliza 80 vagas gratuitas.

O treinamento será realizado nos dias 18 e 19 de agosto, terça e quarta-feira, respectivamente, das 9h às 11h, na galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, nº 82, Centro.





A capacitação foi desenvolvida para pessoas que desejam iniciar um negócio, transformar uma ideia em oportunidade ou fortalecer sua atuação no ambiente digital. Durante os dois dias, os participantes terão contato com conceitos básicos de planejamento, identificação de oportunidades, presença digital, uso das redes sociais, estratégias de divulgação e relacionamento com clientes.

“A iniciativa busca ampliar o acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para quem deseja empreender no ambiente digital, contribuindo para que novas ideias possam se transformar em negócios e oportunidades de geração de renda. Faça sua inscrição e participe”, destacou o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira.

As inscrições acontecem nesta quinta e sexta-feira, 13 e 14/8, respectivamente, das 8h às 17h, e podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/yqCAjxQd3jrDA8799.

Quem realizar a inscrição tem acesso ao grupo do WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/JKBYmzIfv6eLoT90A0Zrd8?s=qt&p=i&ilr=0&amv=0.