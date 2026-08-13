quinta-feira, 13 de agosto de 2026
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Funcionários de empresa terceirizada protestam contra condições de trabalho em Manaus

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Redação 2
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Foto: Recorte

Manaus — Trabalhadores da Norte Tech, empresa terceirizada que atua na prestação de serviços para a Âmbar Energia, realizaram um protesto na manhã desta quinta-feira (13), em Manaus.

A manifestação teve como foco reivindicações relacionadas às condições de trabalho. Durante o ato, os funcionários expuseram insatisfações e cobraram providências diante das demandas apresentadas pela categoria.


O movimento ocorre em busca de respostas e de possíveis melhorias nas condições oferecidas aos trabalhadores. A mobilização reuniu funcionários durante a manhã e chamou atenção para as reivindicações apresentadas.

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