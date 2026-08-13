Pneu de moto estoura e deixa mãe e filho feridos na Avenida do Turismo

MANAUS | Três pessoas ficaram feridas após um acidente de motocicleta na noite de quarta-feira (12), na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Oeste.

Segundo informações repassadas à equipe de reportagem, o motociclista seguia pela via com a mulher e o filho do casal, a caminho de casa, quando o pneu da motocicleta teria estourado.





Com o impacto, os três ocupantes caíram no asfalto. A mãe e a criança sofreram ferimentos graves. O menino teve um ferimento na cabeça e precisou receber atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher também apresentou diversas lesões pelo corpo.

O motociclista, pai da criança, não teve ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local e realizou os procedimentos necessários. As três vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde para receber atendimento médico.

Por Correio Amazônia