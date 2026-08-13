quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas TCE-AM prestigia XXI Consepre em Manaus

TCE-AM prestigia XXI Consepre em Manaus

Por
Redação 5
-
Foto: Joel Arthus

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) prestigiou, na quarta-feira (12), a abertura do XXI Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça Estaduais e Militares do Brasil (Consepre), em Manaus. A Corte foi representada pelo conselheiro-ouvidor, Mario de Mello.

Com programação até sábado (15), o encontro reúne presidentes de Tribunais de Justiça, magistrados, servidores e autoridades de diferentes estados. A agenda contempla debates sobre os desafios do Judiciário, além de iniciativas voltadas ao aprimoramento da Justiça e dos serviços oferecidos à sociedade.


Para Mario de Mello, a participação do TCE-AM em agendas dessa dimensão contribui para manter a Corte próxima das principais discussões institucionais realizadas no país.

“São espaços importantes para acompanhar debates de alcance nacional e fortalecer o diálogo entre instituições que, dentro de suas atribuições, trabalham para oferecer respostas cada vez mais eficientes à sociedade”, afirmou.

A solenidade de abertura, realizada no Teatro Amazonas, contou ainda com uma homenagem ao ministro amazonense Mauro Campbell Marques, que encerra seu período à frente da Corregedoria Nacional de Justiça.

Natural de Manaus, Mauro Campbell foi homenageado por sua trajetória no sistema de Justiça e pela atuação à frente da Corregedoria. Na próxima quarta-feira (19), o ministro assumirá a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o biênio 2026-2028.

Artigo anteriorEmpreendedorismo Digital: Manaus oferece treinamento gratuito nos dias 18 e 19 de agosto
Próximo artigoConsumidores de baixa tensão poderão escolher fornecedor de energia

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.