TCE-AM prestigia XXI Consepre em Manaus

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) prestigiou, na quarta-feira (12), a abertura do XXI Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça Estaduais e Militares do Brasil (Consepre), em Manaus. A Corte foi representada pelo conselheiro-ouvidor, Mario de Mello.

Com programação até sábado (15), o encontro reúne presidentes de Tribunais de Justiça, magistrados, servidores e autoridades de diferentes estados. A agenda contempla debates sobre os desafios do Judiciário, além de iniciativas voltadas ao aprimoramento da Justiça e dos serviços oferecidos à sociedade.





Para Mario de Mello, a participação do TCE-AM em agendas dessa dimensão contribui para manter a Corte próxima das principais discussões institucionais realizadas no país.

“São espaços importantes para acompanhar debates de alcance nacional e fortalecer o diálogo entre instituições que, dentro de suas atribuições, trabalham para oferecer respostas cada vez mais eficientes à sociedade”, afirmou.

A solenidade de abertura, realizada no Teatro Amazonas, contou ainda com uma homenagem ao ministro amazonense Mauro Campbell Marques, que encerra seu período à frente da Corregedoria Nacional de Justiça.

Natural de Manaus, Mauro Campbell foi homenageado por sua trajetória no sistema de Justiça e pela atuação à frente da Corregedoria. Na próxima quarta-feira (19), o ministro assumirá a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o biênio 2026-2028.