Consumidores de baixa tensão poderão escolher fornecedor de energia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, ontem quarta-feira (12/8), quatro decretos que regulamentam medidas para a transição energética no Brasil.

As normas tratam da abertura do mercado livre de energia, do hidrogênio de baixa emissão de carbono, da captura e armazenamento de carbono (CCS/CCUS) e do combustível sustentável de aviação (SAF).





A abertura do mercado permitirá que consumidores comerciais e industriais de baixa tensão escolham o fornecedor de energia a partir de 2027. Para consumidores residenciais, a medida entra em vigor em 2028.

O governo também regulamentou a certificação do hidrogênio de baixa emissão e as regras para captura, transporte e armazenamento de CO₂.

Na aviação, o ProBioQAV estabelece metas de redução de emissões, que chegarão a 10% em 2037, e cria regras para certificação e rastreabilidade do SAF.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República