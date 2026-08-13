Campanha IPTU Premiado distribui R$ 180 mil no quinto sorteio de 2026

A Prefeitura de Manaus premiou, nesta quinta-feira, 13/8, os ganhadores do quinto sorteio de 2026 da campanha IPTU Premiado, que distribuiu R$ 180 mil em prêmios. A cerimônia aconteceu no auditório da Subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), localizada no bairro Centro, zona Sul, onde os contemplados receberam os cheques simbólicos.

Nesta edição, foram entregues: um prêmio de R$ 40 mil, dois de R$ 30 mil, três de R$ 20 mil, quatro de R$ 10 mil e mais quatro de R$ 5 mil. O prêmio principal, de R$ 40 mil, foi entregue pelo subsecretário da Receita da Semef, Arminio Pontes, à auxiliar de embalagem Taliana Cruz, que esteve presente na premiação.





Durante a cerimônia, Arminio destacou que manter os tributos em dia contribui para o desenvolvimento da cidade e ainda garante ao contribuinte a oportunidade de concorrer às premiações.

“Pagar o IPTU em dia é uma forma de contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade e ainda ter a oportunidade de concorrer aos prêmios. Neste ano, já tivemos o grande prêmio de R$ 1 milhão, além das premiações mensais de até R$ 40 mil. E ainda teremos, no final do ano, os prêmios especiais de R$ 300 mil e R$ 500 mil”, afirmou.

O subsecretário também ressaltou as facilidades do aplicativo Manaus Atende Digital, que permite ao contribuinte gerenciar o IPTU e acompanhar seus pagamentos, além da possibilidade de obter desconto adicional com a adesão ao Carnê Digital. O aplicativo está disponível para os sistemas iOS e Android.

Ganhadores

Para Taliana Cruz, contemplada com R$ 40 mil, a premiação foi o reconhecimento de um compromisso que mantém todos os anos. “Eu pago sempre o meu IPTU antecipado. Nunca pago na data, sempre antecipo minhas contas, e graças a Deus veio em boa hora”, disse.

Representando o marido Carlos Eduardo Andrade, ganhador de R$ 30 mil, a professora Kayth Andrade também celebrou o momento. O casal comprou uma casa no início do ano e espera a primeira filha.

“Nós acabamos de comprar a casa e já recebemos a notícia da contemplação. Está vindo em um momento maravilhoso porque estamos esperando nossa primeira bebê. Ela já veio iluminando com casa nova, com premiação”, comentou.

A cerimônia foi conduzida pelo coordenador do Grupo de Educação Fiscal do Município (GEFM), Edson Fernandes, que ressaltou o papel da campanha na valorização do contribuinte. “O IPTU Premiado é também uma ferramenta de educação fiscal, porque mostra que cumprir as obrigações tributárias contribui para a cidade e pode trazer um reconhecimento ao cidadão”, concluiu.