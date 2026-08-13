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Parintins participa de reunião histórica do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa no Amazonas

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Redação 2
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Foto: Semasth /SECOM

O município de Parintins participa da 132ª Reunião Ordinária Descentralizada do Conselho Nacional da Pessoa Idosa (CNDPI), que acontece pela primeira vez no Amazonas.

Durante a programação, os participantes discutiram as diferentes realidades dos municípios amazônicos, compartilharam experiências exitosas e reforçaram a importância da atuação integrada entre governos e sociedade na promoção, defesa e garantia dos direitos das pessoas idosas.


O encontro, que encerra nesta quinta-feira (13), em Manaus, reúne Alexandre da Silva, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI) e secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), que visitou Parintins em 2025, o vice-presidente Epitácio Luiz do (CNDPI), Yaci Souza Derzi, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Amazonas (CEDPI-AM), gestores públicos, conselhos municipais, representantes da sociedade civil e integrantes da rede de proteção para fortalecer o debate sobre políticas públicas voltadas à população idosa no Amazonas. De Parintins participam a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Michele Cordeiro, e a vice-presidente Zelinda Lima.

“Parintins faz parte desse momento histórico de uma pauta nacional referente aos direitos da pessoa idosa, a garantia e defesa desses direitos, tão essenciais para essa população”, ressalta Michele Cordeiro, presidente do Conselho em Parintins. Ela destaca que a realização da reunião em Manaus representa um marco para o estado, ampliando a visibilidade das demandas regionais, fortalecendo o compromisso com a construção de políticas públicas mais inclusivas, capazes de assegurar envelhecimento com dignidade, participação social e qualidade de vida.

Entre as pautas importantes foi a criação da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas – RENDIPI, uma iniciativa do governo federal criada em junho de 2026 para integrar órgãos públicos e civis que articula ações de combate à violência e amplia o acesso a políticas públicas para idosos no país.

A ideia é juntar governo, sociedade civil, conselhos para garantir que o Estatuto da Pessoa Idosa saia do papel. Uma rede de apoio oficial dos Conselhos da Pessoa Idosa no Brasil.

A Prefeitura de Parintins investe na população idosa com o Programa Municipal do Idoso por meio de 19 núcleos instalados na zona urbana e rural com mais de 1500 usuários. A iniciativa envolve saúde, assistência social, lazer e cidadania com ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação – Semasth.

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