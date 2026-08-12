“Dia da Motivação da Leitura” mobiliza 518 escolas da rede municipal de Manaus

O “Dia da Motivação da Leitura” mobilizou, nesta terça-feira, 11/8, 518 unidades de ensino da rede municipal de Manaus. Com o tema “Ler é legal, a qualquer hora”, a iniciativa, promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), levou atividades pedagógicas e culturais para incentivar o hábito da leitura entre estudantes, professores, servidores e famílias.

A ação atende as diretrizes da Lei Municipal nº 2.168/2016, que instituiu a data para promover ações permanentes de incentivo à leitura nas escolas.





A mobilização foi coordenada pelo Departamento de Gestão Educacional (Dege), Divisão de Apoio à Gestão Escolar (Dage), Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais (Gacpe), Divisão de Ensino Fundamental (DEF) e Divisão de Educação Infantil (DEI).

Programação

Durante todo o dia, as escolas realizaram uma programação diversificada, com exposições de livros, feiras culturais, gincanas, jogos de leitura, declamações e concursos de poesia, dramatizações, contação de histórias e salas temáticas. As atividades foram adaptadas às diferentes faixas etárias e aproximaram os estudantes do universo literário de forma lúdica.

Na escola municipal Etelvina Braga, no bairro Coroado, zona Leste, cerca de 200 alunos participaram das atividades. A unidade também desenvolveu, ao longo do mês de julho, ações de incentivo à leitura, como empréstimo e apresentação de livros, produção de textos e atividades na biblioteca.

Segundo a bibliotecária Ingrid Souza, a programação preparou os estudantes para o momento de culminância. “Durante um mês, trabalhamos atividades de incentivo à leitura, como a disponibilização de livros, visitas à biblioteca e produção de textos. Também pedimos aos alunos que compartilhassem os livros que leram e mais gostaram. Tudo isso culminou na atividade de hoje”, afirma.

Para a estudante, Eliza Marinho, de 13 anos, do 8º ano, as ações ajudaram a despertar seu interesse pela leitura. “Antes, eu não tinha muito o hábito de ler. Depois das atividades, passei a me interessar mais pelos livros e a participar de rodas de conversa e produções de textos. Gostei muito da ação”, disse.

Leitura para além da escola

Com a mobilização de toda a rede, o evento integrou educação infantil e ensino fundamental, com atividades adequadas a cada faixa etária. A programação também envolveu professores, servidores e famílias, ampliando o incentivo à leitura para além do ambiente escolar.

Outro destaque foi o cuidado com os livros e a preservação do acervo escolar. As atividades orientaram os estudantes sobre o manuseio adequado das obras e reforçaram a importância de preservar os livros disponíveis para toda a comunidade escolar.