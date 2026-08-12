Prefeitura retoma Corridão Noturno Parintins reunindo multidão nas ruas do centro

A população voltou a colocar o tênis, reunir a galera e viver nesta terça-feira, 11 de agosto, a energia do Corridão Noturno Parintins. O projeto de iniciativa da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), teve como concentração e largada a frente da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município.

Segundo a Secretaria de Esporte, a proposta do projeto é unir disposição, saúde, esporte e diversão junto à população em uma noite para correr, caminhar, superar limites e celebrar a qualidade de vida.





Do Grupo Elite, Elizandra Rodrigues destacou o retorno da atividade. “Esse projeto é maravilhoso não só pra gente, como para as pessoas de mais idades e as crianças. Eu aprovo e sempre participo com as minhas amigas, e a gente vem em grupo e é maravilhoso. Eu agradeço o prefeito Mateus Assayag por fazer o Corridão Noturno Parintins”, comemorou.

A senhora Maria Brasil, participante da academia ao ar livre da Praça da Liberdade, celebra o momento esportivo. “Me sinto muito feliz de estar retornando o projeto e também já fazia um tempo que eu não corria. Mas estou muito feliz mesmo por participar novamente”, celebrou.

O evento desta terça marcou a retomada do Corridão para a temporada do segundo semestre de 2026. “Como uma das principais atividades da nossa cidade, a Prefeitura retorna para esse segundo semestre com o Corridão Noturno Parintins, agora, todas as terças-feiras. A gente convida a população a participar, sempre a partir das 19h30, com locais a serem divulgados nas redes sociais da Prefeitura e da Secretaria de Esporte”, convida o coordenador de juventude do município, Rian Marchão.

Percurso

A concentração começou em frente à Catedral. De lá, os participantes largaram por toda a Avenida Amazonas até a Francesa, com retorno na Avenida Amazonas, subindo pela rua Rio Branco, em seguida percorrendo as ruas: Vieira Júnior, Rui Barbosa, Jonathas Pedrosa, Rua Benjamin da Silva, Cel. José Augusto, Álvaro Maia, Faria Neto, Coronel Araújo, ganhando novamente a Avenida Amazonas contornando pela frente do Show Club Ilha Verde até a chegada na Catedral.