Prefeitura lança edital ‘Ruas da Copa 2022’ para exibição de jogos da Copa do Mundo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), lança, nesta sexta-feira, 16/9, às 20h, na praça do Eldorado, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, o edital “Ruas da Copa 2022”, que contempla até dez ruas e espaços públicos para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo Fifa 2022, que será realizada entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar.

Poderão concorrer ao edital ruas, praças, campos, quadras e demais lugares que contribuam para o desenvolvimento das atividades culturais, artísticas e manifestações populares em Manaus. O proponente também deve comprovar que a rua ou espaço público já foi ornamentado ou realizou a transmissão dos jogos há, pelo menos, uma edição anterior da Copa do Mundo.