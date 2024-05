Prefeitura oferece mais de 100 serviços gratuitos na 6ª edição do “Manaus Mais Cidadã”

Neste sábado, 25 de maio, a Prefeitura de Manaus promoveu a 6ª edição do programa “Manaus Mais Cidadã” no bairro Santa Etelvina, zona Norte da cidade. O evento, realizado na escola municipal Professora Elizabeth Beltrão, iniciou às 8h30 e registrou mais de 20 mil atendimentos ao longo do dia, oferecendo mais de cem serviços gratuitos à comunidade.





A ação contou com a participação de diversas secretarias municipais, estaduais, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e outras entidades públicas, reafirmando o compromisso da gestão municipal em garantir qualidade de vida e dignidade aos cidadãos. Graça Prola, subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e Direitos Humanos da Semasc, destacou a importância da iniciativa para a comunidade, sublinhando a eficiência e acessibilidade dos serviços oferecidos em um único local, facilitando a vida dos moradores.

Entre os serviços disponibilizados, destacaram-se o Cadastro Único, licenciamento de veículos, atendimentos de saúde, assistência social e orientações jurídicas. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) também marcou presença, oferecendo a emissão da Carteira de Trabalho Digital e cadastro para vagas de emprego. Wagno Oliveira, titular da Semtepi, ressaltou a importância da parceria entre as secretarias, enfatizando a eficiência do poder público ao centralizar serviços essenciais para a população.

Os beneficiários expressaram sua satisfação com a iniciativa. A artesã Laellya Rocha, de 42 anos, destacou a oportunidade de expor seus produtos, valorizando o incentivo aos empreendedores locais. Waldileni de Souza, diarista de 44 anos, comemorou a realização de consultas médicas para ela e sua neta, elogiando a dedicação dos profissionais envolvidos.

O programa “Manaus Mais Cidadã” é coordenado pela Semasc e conta com o apoio de várias secretarias municipais, incluindo Saúde (Semsa), Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas (Semmasclima), Limpeza Urbana (Semulsp), Infraestrutura (Seminf), Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Administração e Planejamento (Semad), Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Relações Institucionais e Promoção de Igualdade Racial (Semuripir), Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Fundação Manaus Esporte (FME), Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (Manauscult), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Fundação Dr. Thomas (FDT), Casa Militar, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), além da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Amazonas Energia, Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas (Detran-AM), Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Amazonas (Arpen-AM), agências da ONU em Manaus e Organizações da Sociedade Civil (OSC).