Base Aérea de Canoas recebe voos comerciais a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (27), a Base Aérea de Canoas (RS) iniciará operações de voos comerciais para transporte de passageiros e cargas. A decisão, aprovada em reunião extraordinária da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (20), visa atender à crescente demanda de transporte aéreo no Rio Grande do Sul. As fortes chuvas e enchentes recentes resultaram no fechamento por tempo indeterminado do Aeroporto Salgado Filho, impulsionando a necessidade de alternativas para os passageiros.





A Fraport Brasil, responsável pela operação do terminal, será a administradora das operações aéreas civis em Canoas. Temporariamente, o Terminal ParkShopping Canoas servirá como ponto de embarque e desembarque de passageiros. Este terminal foi equipado com áreas de check-in, despacho de bagagem e embarque, além de contar com instalações de segurança como equipamentos de raio X, pórticos detectores de metal e inspeção de bagagens de mão, supervisionados pela Polícia Federal, conforme as exigências da legislação aeroportuária.

O Terminal ParkShopping Canoas estará aberto a partir das 6h, ajustando seu horário de fechamento de acordo com a programação do último voo do dia. Após os procedimentos de segurança, os passageiros aguardam na sala de embarque até serem transportados via terrestre para a Base Aérea de Canoas, acompanhados por funcionários da Fraport Brasil e das companhias aéreas.

Para garantir um embarque tranquilo, os passageiros devem se apresentar no terminal com pelo menos três horas de antecedência. O processo de embarque se encerra uma hora e meia antes do voo, após o qual não será mais permitido acessar a sala de embarque. Apenas passageiros que realizarem os procedimentos no ParkShopping Canoas poderão acessar a Base Aérea, utilizando exclusivamente ônibus identificados pela Fraport Brasil. Não é permitido que os passageiros se dirijam diretamente à Base Aérea.

Com esta mudança, mais de 130 voos serão operados para atender a demanda no Rio Grande do Sul. Além da Base Aérea de Canoas, outros aeroportos da malha comercial no estado incluem Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, além de Florianópolis e Jaguaruna.

