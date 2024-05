Biblioteca Pública do AM promove troca de livros e gibis neste domingo em Manaus

Neste domingo, 26, a Biblioteca Pública do Amazonas realizará um evento especial de troca de livros e gibis no Centro de Manaus. O evento ocorrerá das 9h às 13h, oferecendo aos participantes a oportunidade de trocar itens por outros de similar interesse que estiverem disponíveis no acervo.





Diversidade de Títulos e Atividades Infantis

O espaço montado para a troca contará com uma ampla variedade de títulos, abrangendo diversos gêneros e interesses. No Espaço Criança da Biblioteca, a escritora e contadora de histórias Lucila Bonina estará presente para interagir com as crianças, proporcionando um momento especial de diversão e aprendizado.

Visitas Monitoradas e Exposição Literária

Os visitantes também terão a oportunidade de participar de visitas monitoradas, conhecendo mais sobre a história da Biblioteca Pública do Amazonas. Uma exposição literária será montada, apresentando a trajetória da biblioteca através de uma linha do tempo com documentos, fotos, obras raras e jornais antigos do acervo.

Critérios para a Troca de Materiais

Segundo a organização, serão aceitos para troca livros de literatura geral, literatura brasileira, literatura da Amazônia, literatura infantil, gibis, HQs, mangás, livros relacionados à Amazônia, biografias e artes. Outros temas serão analisados no momento da recepção.

No entanto, alguns materiais não serão aceitos, incluindo:

• Materiais didáticos

• Livros de propaganda política

• Listas de endereços e telefones

• Teses e dissertações

• Enciclopédias

• Materiais pornográficos

• Códigos civis e legislação desatualizada

• Livros de informática

• Livros religiosos de distribuição gratuita

• Revistas

• Livros para colorir

Além disso, materiais sujos, infectados, rasurados, deteriorados, rasgados, com carimbos de identificação de instituições, com folhas soltas ou faltando também serão recusados.

Funcionamento da Troca

Cada item aceito dará direito à troca por outro item similar. Por exemplo, livros de literatura infantil podem ser trocados por outros livros infantis ou gibis, e vice-versa. HQs e mangás só poderão ser trocados por HQs e mangás.

Este evento é uma excelente oportunidade para os amantes da leitura renovarem suas bibliotecas pessoais, contribuírem para o compartilhamento de conhecimento e desfrutarem de um dia repleto de atividades culturais e educativas.

