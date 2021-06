Prefeitura realiza reunião do Fórum de Articulação da Zona Franca

Revitalização do Centro, iluminação das áreas rurais e recuperação das vias do Distrito Industrial são alguns dos temas a serem abordados na 2° Reunião do Fórum Municipal Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus (FOPAZFM), que acontece nesta terça-feira, 22/6, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam). O encontro é promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

As pautas serão apresentadas de forma que se possa definir estratégias para ampliar e fortalecer o modelo Zona Franca de Manaus, além de outros segmentos, a partir das sugestões recebidas em reuniões preparatórias realizadas entre os secretários dos órgãos e presidentes das instituições.

Para a reunião, serão seguidos todos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde quanto ao uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.