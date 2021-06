Prefeitura revitaliza mais de 2 mil metros de pontes em bairros da cidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), revitalizou, desde o início do ano, mais de 2.060 metros de pontes de madeira em vários bairros da cidade para assegurar acessibilidade e segurança aos moradores.

As estruturas são extremamente necessárias em ruas, vielas e vicinais que não comportam outro tipo de equipamento.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, com a técnica e manutenção adequada, as pontes de madeira são opção viável para a prefeitura, que, rotineiramente, lida com solicitações dessa natureza.

Somente no bairro Praça 14 de Janeiro, a Seminf atingiu a marca de 540 metros de pontes construídas; no bairro Alvorada, 80 metros; no Colônia Santo Antônio, 12 metros; no Nova Esperança, 30 metros; no Colônia Terra Nova, 18 metros; e na comunidade José Bonifácio, bairro Dom Pedro, foram mais de 30 metros de pontes construídas.

Especificamente nesta sexta-feira, 18/6, uma equipe com 12 servidores da Seminf atua na construção de sete pontes no bairro da Paz, zona Centro-Oeste. A medida foi determinada pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, para garantir melhorias na circulação dos moradores que sofriam com a falta de segurança e estrutura no local.

O engenheiro Rômulo Almeida, responsável pela obra, disse que os moradores do bairro da Paz sofriam com a falta de manutenção das pontes há mais de três anos.