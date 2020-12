Presidente da OAB-AM será Procurador-Geral do Município

Mais um membro do secretariado do prefeito eleito de Manaus David Almeida (Avante) foi confirmado na manhã desta terça-feira (29). O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, vai assumir a Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Com Choy à frente da PGM, a vice-presidente da OAB, Grace Benayon, assumirá o comando da Ordem no Amazonas. O atual presidente deve entregar uma carta-renúncia ainda nesta terça-feira.

Outro nome confirmado no secretariado é o de Dulce Almeida, no comando do Fundo Manaus Solidária. Ela é irmã do futuro prefeito.

Também foram anunciados os nomes de Jane Moraes para a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e do tenente Willian Dias para a Casa Militar.