Dupla que planejava assalto a banco em Tonantins é presa

MANAUS – Com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Polícia Militar do Amazonas prendeu dois homens, de 22 e 34 anos, apontados como ‘piratas de rio’, portando armas de fogo em Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus). A prisão ocorreu na madrugada de terça-feira (29/12), durante operação “Hórus”, e ocorreu na rua Frei Ludovico, Centro.

De acordo com as investigações, a dupla é conhecida por atuar cometendo roubos a embarcações no Rio Solimões e estariam no município planejando o assalto a uma agência bancária. Um deles, inclusive, foi preso em maio de 2018 tentando praticar um roubo em Manaus.

A chegada dos dois suspeitos chamou a atenção na cidade. Segundo o tenente Alcolumbre, os suspeitos tinham até se hospedado em uma residência atrás do banco. Durante as buscas, três suspeitos foram flagrados trafegando em via pública. Ao avistar a polícia, o terceiro suspeito conseguiu fugir. A dupla foi abordada e, com eles, foram encontrados um revólver calibre 38, com três munições intactas; e uma pistola calibre 380, com 13 munições.

Conforme a Polícia Militar, o homem de 22 anos possui antecedentes criminais. Em maio de 2018, ele foi preso pelo crime de tentativa de roubo a uma empresa localizada no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. O estabelecimento iria receber valores altos em dinheiro. A informação é de que as armas apreendidas com os suspeitos foram compradas no Peru.

A dupla foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Eles foram levados a 54ª Delegacia Interativa de Polícia Civil (DIP), onde ficarão à disposição da Justiça.