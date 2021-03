Presidente do sindicato da Polícia Civil tenta matar segurança do Tropical Hotel a facadas

MANAUS – Uma confusão envolvendo o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas (Sinpol-Am), Jaime Lopes dos Santos Filho, resultou em agressões e esfaqueamento de um segurança de 32 anos, funcionário do Tropical Resorts, na Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, na noite de terça-feira, 9/3.

O funcionário do hotel identificado como Bruno dos Santos foi atingido com duas facadas nas costas e o caso foi registrado como lesão corporal no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), tendo os dois envolvidos como vítimas e autor.

Em entrevista Bruno informou que estava trabalhando na segurança no local, quando, por volta das 22h40, foi orientado a dispersar dois veículos que estavam estacionados em local impróprio para o horário. Durante a abordagem, segundo ele, o presidente do Sinpol, o escrivão Jaime Lopes, que apresentava sinais de ter consumido bebida alcoólica, informou que tinha autorização para ficar no lugar, onde a chefia da segurança informou que estava proibida a permanência de veículos.

Durante a tentativa de retirada, segundo Bruno, Jaime se exaltou e passou a se identificar como policial civil e dizer que não iria sair do lugar. “Num determinado momento, ele apontou o dedo na minha cara e eu, mesmo com educação, baixei o dedo dele e começaram as agressões. Eu reagi, foi quando passei a ser agredido por ele (Jaime) e por outras duas pessoas que estavam com ele e em seguida, senti algo me furando as costas.

Pedi ajuda de um colega que estava na abordagem comigo e foi quando a Polícia Militar chegou ao local”, lembrou o segurança. Veja o boletim de ocorrências.





