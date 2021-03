Polícia apreende carro de luxo, 40 quilos de skunk e R$ 15 mil com dupla suspeita de tráfico em Manaus

MANAUS – Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos, na quarta-feira (10), em uma operação policial coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em Manaus. A ocorrência se desenrolou nos bairros São Raimundo e Tarumã, na zona oeste, e Parque Dez, zona centro-sul. Um veículo de luxo usado para distribuir drogas em bocas de fumo, 40 quilos de entorpecentes e R$ 15 mil ligados à atividade criminosa foram apreendidos.

A ação policial teve início por volta das 16h a partir de uma denúncia anônima feita ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM. As equipes de policiais militares e civis flagraram a chegada do veículo Mercedes-Benz C180, de cor preta e placa NPB-8939, na rua Presidente Dutra, bairro São Raimundo, para entregar drogas. Na abordagem, um infrator de 26 anos, que é Pessoa com Deficiência, vinha conduzindo o automóvel de luxo com cinco tabletes de maconha e R$ 15 mil em espécie.

Os policiais seguiram na apuração da denúncia e foram até um flutuante no lago do Tarumã, onde mais 22 tabletes de maconha foram localizados. Na sequência, prenderam outro infrator, de 33 anos, em posse de mais de 19 tabletes de drogas escondidas no apartamento em que ele morava no bairro Parque Dez. É a primeira vez que os dois suspeitos de tráfico são presos pela polícia.

O caso foi registrado no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil, onde as investigações serão aprofundadas.

