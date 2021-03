Prefeitura amplia vacinação para o grupo de 60 a 64 anos

Com a chegada de mais 14.010 doses da vacina CoronaVac para a capital, a Prefeitura de Manaus ajustou o cronograma da campanha de vacinação contra a Covid-19 para os idosos de 60 a 64 anos, visando o atendimento da meta de 90% de imunização para essa faixa etária.

Para a vacinação desse grupo, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já havia recebido outros dois repasses de doses que atenderiam a 35,7%, percentual que corresponde a 24.139 pessoas nessa faixa etária, e redirecionado doses do grupo prioritário de idosos, garantindo ao menos 80% das doses necessárias a essa população, o que significam 54.155 pessoas. Com a chegada da nova remessa, o percentual aumentou para 90%, ou seja, 60.925 pessoas de 60 a 64 anos, com e sem comorbidades.

Segundo ele, a Semsa está trabalhando, conforme orientação do prefeito David Almeida, para garantir celeridade à imunização da população de Manaus, avançando na cobertura de acordo com a disponibilidade de doses e as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Nesta quarta-feira, 10, a Semsa começou a atender os idosos dessa faixa etária, seguindo o calendário previamente estabelecido, com prioridade para as pessoas de 64 anos, portadoras de comorbidades. Amanhã, quinta-feira, 11, será atendida a população geral de 64 anos completos. Na sexta-feira, dia 12, e no sábado, 13, será a vez dos idosos de 63 anos, com e sem comorbidades.

O calendário segue com o atendimento dos idosos de 62 anos na segunda e terça-feira (dias 15 e 16), e com os de 61, na quarta e quinta-feira (dias 17 e 18). As pessoas de 60 anos serão vacinadas nos dias 19 e 20 (sexta-feira e sábado).

A orientação da Semsa, conforme o subsecretário de Gestão de Saúde, é para que as pessoas dessa faixa de idade façam o cadastro na plataforma disponibilizada pela secretaria, para garantir mais rapidez no atendimento nos postos de vacinação, que pode ser acessada pelo link https://imuniza.manaus.am.gov.br/.

Além da nova faixa etária de 60 a 64 anos, a prefeitura continua vacinando os remanescentes dos grupos anteriores, sendo os idosos acima de 65 anos com a primeira dose e os trabalhadores de saúde com a primeira e a segunda dose.

Calendário de Imunização – 60 a 64 anos

Quarta-feira, 10/3 – 64 anos com comorbidade

Quinta-feira, 11/3 – 64 anos sem comorbidade

Sexta-feira e sábado (12 e 13/3) – 63 anos com e sem comorbidades

Segunda e terça-feira, 15 e 16/3 – 62 anos com e sem comorbidades

Quarta e quinta-feira (17 e 18/3) – 61 anos com e sem comorbidades

Sexta-feira e sábado (19 e 20/3) – 60 anos com e sem comorbidades

Postos de Vacinação, abertos das 9h às 16h

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM

Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962, Colônia Terra Nova

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, Cidade Nova

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo

Estacionamento da Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc-AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro