Primeiro lote da vacina ‘Janssen’ chegou ao Amazonas

O Amazonas recebeu 106 mil doses de vacinas contra a Covid-19, na tarde desta quinta-feira (24/06). Foram enviadas doses de três imunizantes: CoronaVac (52.000), Pfizer (32.760) e Janssen (21.850), esta última entregue pela primeira vez ao Amazonas.

Imunizantes

Os imunizantes enviados fazem parte das 37ª, 38ª e 39ª pautas de distribuição, elaboradas pelo Ministério da Saúde (MS), através do Plano Nacional de Imunização (PNI). A vacina Janssen, da fabricante Johnson & Johnson, é a novidade desta remessa.

A diferença deste imunizante para os demais está na dose única, como explica a chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Adriana Elias.

As vacinas foram transportadas no voo LA 3182, da companhia aérea LATAM. O avião com os imunizantes aterrissou por volta de 15h em Manaus.

Após o desembarque, as doses da CoronaVac e da Janssen foram direcionadas à sede da FVS-AM, já as doses da Pfizer foram encaminhadas para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), ambos os transportes escoltados pela Polícia Federal.

Vacina Amazonas

Os mutirões realizados pelo Governo do Amazonas e prefeituras já vacinaram 141 pessoas em Manaus com a primeira dose – durante “viradão” de 34 horas, que movimentou a cidade nos dias 12 e 13 de junho -, e outras 8.240 mil em Novo Airão e Manacapuru, em ação no último sábado (19/06).

No próximo sábado (26/06), será a vez de Parintins. Serão 15 mil doses disponibilizadas para vacinar pessoas da faixa etária de 23 a 29 anos de idade.

Fotos: Arthur Castro/Secom