Privatização de águas em Porto Alegre termina em ‘pancadaria e bomba de gás lacrimogêneo’ atingindo vereadores

Confronto na Câmara de Porto Alegre termina por invasão e vereadores sendo atingidos por gás lacrimogêneo





Sessão tensa na Câmara Municipal de Porto Alegre terminou em confusão e truculência nesta quarta, com vereadores progressistas e manifestantes atingidos por bombas de gás lacrimogêneo lançadas pela força policial.

O episódio ocorreu durante protestos contra a privatização do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgotos), pauta que tem mobilizado servidores e movimentos populares na capital gaúcha.

Testemunhas relatam agressões e repressão intensa, inclusive dentro do plenário. Parlamentares afirmam que o uso da força foi desproporcional e antidemocrático, classificando as cenas como “absurdas e inaceitáveis”.

Não houve a privatização do DMAE em Porto Alegre, mas o prefeito propôs um projeto para conceder parte dos serviços de água e esgoto a empresas privadas por 35 anos.

A proposta enfrenta forte oposição de servidores e da população, que temem aumento de tarifas e piora nos serviços, citando exemplos de outras privatizações no estado, como a da Corsan.

Em junho de 2025, foi instaurada uma CPI para investigar o processo de concessão.

