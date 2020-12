Processo seletivo de estágio da Prefeitura de Manaus aplica exames neste domingo

Mais de 11 mil estudantes deverão realizar as provas on-line do processo seletivo para contratação de estagiários e formação de cadastro de reserva, da Prefeitura de Manaus, que acontecem neste domingo, 6/12. A avaliação será aplicada pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), sob coordenação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), órgão gestor do Programa Municipal de Estágio Remunerado.

Para os candidatos de nível médio, as provas estarão liberadas a partir das 9h30, e permanecem até as 11h. Os concorrentes de nível superior terão acesso às provas a partir das 13h45, ficando disponíveis até as 16h (horário Manaus). É de responsabilidade do candidato acessar o sistema no horário devido, não havendo compensação de horas em razão de atraso.

As orientações para realização da avaliação, como questões de segurança envolvidas, instruções detalhadas de acesso e o comprovante definitivo de inscrição, devem ser consultadas antes da data de aplicação, no site do IBGP, no endereço eletrônico http://ibgpconcursos.com.br.

“Os estudantes aprovados atuarão nas secretarias e órgãos da estrutura municipal, em complementação ao ensino e numa preparação para o mercado profissional. Desde a ampliação do programa, em 2013, no início da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, até os dias atuais, mais de 16 mil estudantes já foram beneficiados com essa política mantida pela Prefeitura de Manaus”, destaca o secretário da Semad, Lucas Bandiera.

A prova, objetiva de múltipla escolha, será composta de questões de língua portuguesa, matemática e atualidades, além de noções de informática, noções de administração pública e raciocínio lógico-matemático – no caso de nível superior.

Os gabaritos e as questões das avaliações serão divulgados ainda no domingo, 6, no site do IBGP, canal oficial da seleção, a partir das 20h. Serão considerados aprovados os candidatos que acertarem, no mínimo, 50% do total de pontos atribuídos às questões.

Os aprovados cumprirão carga horária de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais, e receberão bolsa-auxílio de R$ 600 (ensino superior) e R$ 300 (ensino médio), além de R$ 132 de auxílio-transporte.

Das 2.672 vagas ofertadas, 10% serão destinadas a candidatos com deficiência. O processo seletivo contempla 25 áreas do conhecimento: administração; arquitetura e urbanismo; ciências contábeis; ciências econômicas; comunicação social; direito; educação física; enfermagem; engenharia ambiental; engenharia civil; engenharia da computação; farmácia; fisioterapia; jornalismo; letras – língua portuguesa; língua brasileira de sinais; nutrição; odontologia; pedagogia; psicologia; serviço social; sistemas de informação; tecnologia em gestão de recursos humanos; tecnologia em segurança do trabalho; turismo.