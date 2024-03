Procon intensifica ação contra cobranças abusivas nos preços dos combustíveis

Atento às movimentações de mercado, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) está acompanhando o aumento no preço dos combustíveis registrados em Manaus desde o último final de semana.





De acordo com o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, as equipes de fiscalização estão nas ruas, a fim de levantar informações sobre o reajuste e combater possíveis cobranças abusivas, quando identificadas. Atualmente, o preço médio do litro da gasolina comum é de R$ 6,29 na capital.

“Nós estamos fazendo um levantamento e mapeando o mercado para sabermos se há uma justificativa comprovada para o reajuste. Também estamos nas ruas para combater práticas abusivas e, inclusive, auxiliando a população com a divulgação da pesquisa de preços. Estamos atentos ao cenário e esperamos em breve trazer respostas efetivas para a população”, explicou o diretor-presidente.

Ele ressalta, ainda, que o Procon-AM reafirma seu compromisso em assegurar que os consumidores sejam protegidos contra práticas abusivas e irregularidades nos preços dos combustíveis.

Denúncia

Para denunciar, a população pode entrar em contato pelos canais oficiais da instituição de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, por meio dos telefones (92) 33215-4009 ou 0800 092 ou correio eletrônico: [email protected].