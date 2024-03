‘As Cores da América Latina’ vence Prêmio Shell de Teatro como Destaque Nacional

O espetáculo amazonense ‘As Cores da América Latina’ venceu o 34º Prêmio Shell de Teatro, na categoria ‘Destaque Nacional’. Assinada pela Panorando Cia e Produtora, a produção traz expressões artísticas como dança, teatro e circo. A cerimônia de premiação ocorreu nessa terça-feira, 12 de março de 2024, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.





O Prêmio Shell de Teatro, patrocinado e criado pela Shell Brasil, tem como objetivo prestigiar os grandes destaques do teatro brasileiro. Esta edição do prêmio também marca a participação inédita do Amazonas.

Fábio Moura, diretor da Panorando Cia e Produtora, fala sobre a conquista e destaca o profissionalismo dos artistas nortistas.

“Esse é um momento muito importante e essencial para a história das Artes Ciências no Amazonas. O Prêmio Shell é considerado o Óscar do Teatro Brasileiro, e pela primeira vez premiou espetáculos de fora do eixo Rio-São Paulo. Nós estamos muito honrados com tudo isso e felizes por colocar, mais uma vez, o Norte em evidência, trazendo a qualidade que nosso grupo e outros da nossa região possuem”, comemora.

Para o ano de 2024, a Panorando traz outros projetos artísticos, entre eles: uma circulação do espetáculo ‘Sodade’, em três cidades do Amazonas; nova edição do ‘Festival 5 Minutos em Cena’; e estreia do espetáculo ‘Aboio’, que se inspira na figura do Boi no Brasil.

As Cores da América Latina

O espetáculo é inspirado em três manifestações culturais latino-americanas: Fiesta de la Tirana (Chile), Huaconada (Peru) e Cavalo-Marinho (Brasil). Os artistas performatizam envolvendo expressões artísticas, como dança, teatro e circo. A estética visual marca por suas cores fortes e vibrantes, e os personagens usam máscaras de Fofão – figura do tradicional Carnaval Maranhense.

Corpo Artístico

O espetáculo ‘As Cores da América Latina’ tem a direção geral de Fábio Moura e a coordenação artística de Talita Menezes. Carol Nunes, Fernando C. Branco, Marcos Telles, Talita Menezes e Reysson Brandão são bailarinos e responsáveis pela produção.

Panorando Cia e Produtora

Fundada em 2016, a Panorando Cia e Produtora integra profissionais das artes em Manaus. Desde 2017, o grupo atua como produtora de eventos e de espetáculos de dança e teatro.

A companhia também conta com o Espaço Flow, situado no Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. No espaço são ofertados cursos para diversos públicos, especialmente na área da dança.